Экс-нардеп Украины Кива: Зеленский точно знал, что Украину в НАТО никто брать не будет

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Президент Украины Владимир Зеленский "рассчитался" за деньги и власть жизнями украинцев, заявил экс-нардеп Верховной Рады Незалежной Илья Кива. По его словам, лидер страны точно знал, что никто не возьмёт Киев в Североатлантический альянс.

Фото: "Ukraine's President Volodymyr Zelensky visits positions of armed forces near the frontline with Russian-backed separatists in Donbass region, Ukraine, on April 9, 2021." by manhhai is licensed under CC BY 2.0.

Как подчеркнул Кива, Зеленского предупреждали западные партнёры, что Украина не станет членом НАТО, и чтобы сохранить власть, он развязал войну.

"Ему выгодно было спровоцировать и развязать войну с Россией, по-другому он бы к лету 22 года потерял бы власть, — написал экс-нардеп в своём Telegram-канале. — Зеленский рассчитался жизнями полумиллиона украинцев за свою власть и деньги. Но это только отсрочило его теперь уже неминуемую гибель".

По словам Кивы, если бы Зеленский не развязал конфликт, что это грозило бы ему роспуском парламента и импичментом.