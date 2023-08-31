Президент Украины Владимир Зеленский "рассчитался" за деньги и власть жизнями украинцев, заявил экс-нардеп Верховной Рады Незалежной Илья Кива. По его словам, лидер страны точно знал, что никто не возьмёт Киев в Североатлантический альянс.
Как подчеркнул Кива, Зеленского предупреждали западные партнёры, что Украина не станет членом НАТО, и чтобы сохранить власть, он развязал войну.
"Ему выгодно было спровоцировать и развязать войну с Россией, по-другому он бы к лету 22 года потерял бы власть, — написал экс-нардеп в своём Telegram-канале. — Зеленский рассчитался жизнями полумиллиона украинцев за свою власть и деньги. Но это только отсрочило его теперь уже неминуемую гибель".
По словам Кивы, если бы Зеленский не развязал конфликт, что это грозило бы ему роспуском парламента и импичментом.
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