Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
На острове Лидо открылся 80-й Венецианский кинофестиваль
Депутат Госдумы Аксаков призвал к скорейшей легализации майнинга в России
Абишев: ВСУ готовятся к прорыву основной линии обороны России, впереди самое тяжёлое
Абишев: "Начинается самое тяжёлое — ВСУ готовятся к прорыву основной линии обороны"
Пять ремонтников погибли под колёсами поезда на севере Италии
Военные РФ ракетным ударом уничтожили лагерь подготовки боевиков ВСУ в районе Селидово
Беспилотник ВСУ повредил туалет в Воронежской области
На Камчатке полицейские пресекли два факта незаконного оборота красной рыбы и икры
Ищенко: Европа идёт по пути самоуничтожения, как шакал у Шер-Хана

Экс-нардеп Украины Кива: Зеленский точно знал, что Украину в НАТО никто брать не будет

0:56
Мир

Президент Украины Владимир Зеленский "рассчитался" за деньги и власть жизнями украинцев, заявил экс-нардеп Верховной Рады Незалежной Илья Кива. По его словам, лидер страны точно знал, что никто не возьмёт Киев в Североатлантический альянс.

Экс-нардеп Украины Кива: Зеленский точно знал, что Украину в НАТО никто брать не будет
Фото: "Ukraine's President Volodymyr Zelensky visits positions of armed forces near the frontline with Russian-backed separatists in Donbass region, Ukraine, on April 9, 2021." by manhhai is licensed under CC BY 2.0.

Как подчеркнул Кива, Зеленского предупреждали западные партнёры, что Украина не станет членом НАТО, и чтобы сохранить власть, он развязал войну.

"Ему выгодно было спровоцировать и развязать войну с Россией, по-другому он бы к лету 22 года потерял бы власть, — написал экс-нардеп в своём Telegram-канале. — Зеленский рассчитался жизнями полумиллиона украинцев за свою власть и деньги. Но это только отсрочило его теперь уже неминуемую гибель".

По словам Кивы, если бы Зеленский не развязал конфликт, что это грозило бы ему роспуском парламента и импичментом.

Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.

Автор Екатерина Широкова
Екатерина Широкова — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру *
Популярное
Зеленский взбесил старика Байдена во время первой встречи в Белом доме

Президент Украины Владимир Зеленский взбесил американского лидера Джо Байдена во время первой встречи в Белом доме.

The Guardian: Зеленский разозлил Байдена во время первой встречи в Белом доме
Украине предстоит испытать последствия более жёсткого ведения СВО
После атаки БПЛА на Псков Кремль будет вынужден действовать жёстче в СВО на Украине
Удар по Киеву и области был самым масштабным с весны этого года
"Причина смерти - Украина": офицеры НАТО гибнут по всему миру
Казино Монако строились на костях бедняков Сергей Лебедев В Латинской Америке нарастает геополитическое влияние Китая Светлана Батанова Президент Сербии на встрече в Афинах подчеркнул нерушимость курса страны Михаил Плисюк
Отношение Путина к санкциям взбесило Макрона и Шольца
БПЛА по Пскову могли быть запущены из Латвии или Эстонии
"Золотой стандарт": с сентября россиян ждут изменения
"Золотой стандарт": с сентября россиян ждут изменения
Последние материалы
На острове Лидо открылся 80-й Венецианский кинофестиваль
Депутат Госдумы Аксаков призвал к скорейшей легализации майнинга в России
Абишев: ВСУ готовятся к прорыву основной линии обороны России, впереди самое тяжёлое
Абишев: "Начинается самое тяжёлое — ВСУ готовятся к прорыву основной линии обороны"
Пять ремонтников погибли под колёсами поезда на севере Италии
Военные РФ ракетным ударом уничтожили лагерь подготовки боевиков ВСУ в районе Селидово
Беспилотник ВСУ повредил туалет в Воронежской области
На Камчатке полицейские пресекли два факта незаконного оборота красной рыбы и икры
Ищенко: Европа идёт по пути самоуничтожения, как шакал у Шер-Хана
Трамп: администрация Байдена превращает США в банановую республику
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Copyright © 1999-2023, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич.
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Телефон: +7 (499) 641-41-69
Адрес, e-mail редакции, 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, [email protected]

*Meta Platforms признана экстремистской организацией, её деятельность в России запрещена, а также принадлежащие ей социальные сети Facebook и Instagram так же запрещены в России. Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников