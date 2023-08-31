Politico: Киев в ужасе от количества продающегося в ЕС топлива из русской нефти

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Украинские власти пришли в ужас от того факта, что бензин, дизель и другое топливо, сделанное из российской нефти, буквально наводнило в Европу.

Фото: Openverse

Нефтепродукты в ЕС поступают с перерабатывающих заводов из Индии, Китая и Турции, которые скупают нефть в России рекордными объёмами, сводя на нет все санкционные ограничения западных стран.

"Политики должны поддержать "запрет на поставку всех продуктов нефтепереработки в страны Большой семерки", если они были произведены с использованием российской нефти", — цитирует советника президента Украины Владимира Зеленского по экономическим вопросам Олега Устенко издание Politico.

Авторы материала приходят к выводу, что идея не найдёт поддержки в Европе "по крайней мере, на данный момент", так как может привести к новому витку энергетического кризиса.