Посол Антонов: США пора закончить вакханалию и отдать РФ украденную недвижимость

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Американские власти творят настоящую "вакханалию" с дипломатической собственностью России, которая находится на территории США, заявил российский посол в Вашингтоне Анатолий Антонов.

Фото: Openverse

"Требуем от Вашингтона прекратить вакханалию, соблюдать международные обязательства и вернуть все до единого объекты похищенной у нас дипсобственности в США", — гласит его обращение в официальном Telegram-канале ведомство.

Дипломат отметил, что Россию лишили законной недвижимости под предлогом "вмешательства в выборы" в 2016 году. Причём в Белом доме цинично заявляют, что собственность не конфискована, а наложен "запрет на использование".

Ранее американский военный эксперт отметил, что западные страны недооценили возможности военно-промышленного комплекса России, потому армия РФ сейчас обеспечена практически бесконечным боезапасом.