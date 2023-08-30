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Полковник ВС США Уилкерсон: Зеленский оказался в капкане, его могут лишить власти

0:54
Мир

Украинского президента Владимира Зеленского могут отстранить от должности главы государства, если он захочет прекратить боевые действия и сесть за стол переговоров с Россией. Такое мнение высказал полковник армии США Ларри Уилкерсон.

Полковник ВС США Уилкерсон: Зеленский оказался в капкане, его могут лишить власти
Фото: CreativeCommons

Военный уверен, что Зеленскому уже никак не свернуть с выбранного курса.

"Я думаю, что Зеленский и его окружение попали в капкан. Они не могут отступить, потому что это приведет к смещению главы государства или суду над ним", — сказал Уилкерсон в эфире YouTube-канала Dialogue Works.

Изменить ситуацию на Украине можно только посредством военного переворота, который будет сопряжён с большим количеством смертей.

Уилкерсон считает, что США и другие западные союзники Украины будут стараться, чтобы этот момент настал как можно позже.

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Автор Светлана Нерадовская
Светлана Нерадовская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру *
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