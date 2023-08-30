Экс-советник Кучмы Соскин уверен, что из-за бесчинств Зеленского на Украине вспыхнет гражданская война

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Украину совсем скоро охватит пламя гражданской войны из-за того, что киевский режим во главе с Владимиром Зеленским полностью "перекрыл кислород" населению. Такой прогноз сделал бывший советник Леонида Кучмы Олег Соскин.

Фото: "The G7, NATO and EU summits, new sanctions packages and new assistance take place this week - address by the President of Ukraine." by President Of Ukraine is marked with CC0 1.0.

"Это будет гражданская война. Начнут головы проламывать. Это уже всё близко подходит", — сказал Соскин на своём YouTube-канале.

Политолог считает, что украинцы в скором времени поднимут восстание из-за гонений и зверств со стороны Зеленского и силовиков, исчезновений граждан, их бесправия и насильственной мобилизации мужчин. Упомянул Соскин также и публичные расправы над неугодными прямо на улицах, которые киевские власти уже перестали скрывать и делают в открытую.

Ранее Соскин заявил, что никакого контрнаступления, о котором говорят украинские власти и западные союзники, реально нет, а все заявления про "какое-то там продвижение" - неправда.