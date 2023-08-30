Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Педиатр Казаринова: если в школе появился хоть один случай кори, все остальные точно заболеют
Грузия планирует к 2030 году довести экспорт спиртных напитков до $1 млрд
Фотограф Дмитрий Исхаков вышел в свет с копией Полины Гагариной
В Брянской области произошла массовая драка футбольных фанатов
Экс-советник Кучмы Соскин уверен, что из-за бесчинств Зеленского на Украине вспыхнет гражданская война
Guardian показала момент мощного ночного ракетного удара по цели в Киеве
Продюсер Иосиф Пригожин и хирург Хайдаров появятся в новом сезоне шоу "Кстати"
Леонков: натовские спутники проложили украинским дронам путь к Пскову
Прогнозируемое возвращение коронавируса в россию

Генерал Сырский обратился к бойцам ВСУ с призывом удержать Клещеевку под Артёмовском

0:42
Мир

Командующий сухопутными войсками ВСУ Александр Сырский рассказал о своём посещении позиций украинских войск на линии соприкосновения.

Генерал Сырский обратился к бойцам ВСУ с призывом удержать Клещеевку под Артёмовском
Фото: "Ukrainian Soldier cleans weapon" by U.S. Army Europe is marked with Public Domain Mark 1.0.

Генерал сообщил, что выступил перед украинскими бойцами, призвав из приложить максимум усилий для удержания под своим контролем населённого пункта Клещеевка.

"Вместе с командирами спланировали дальнейшие действия, обсудили решение проблемных вопросов", — написал Сырский в своём Telegram-канале.

До этого врио главы ДНР Денис Пушилин уже сообщал, что Клещеевку контролируют российские военные, однако ВСУ не оставляют попыток отбить этот населённый пункт.

Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.

Автор Светлана Нерадовская
Светлана Нерадовская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру *
Популярное
Ольга Бузова упала после удара ногой в "пятую точку" на турецком курорте

Ольга Бузова получила пинок под мягкое место, не удержалась на ногах и упала.

Ольгу Бузову ударили ногой в "пятую точку" во время отдыха в Турции
Офицеры США и НАТО странно гибнут по всему миру
"Причина смерти - Украина": офицеры НАТО гибнут по всему миру
Взорвались несколько противотанковых мин ТМ-62М на границе Украины и Белоруссии
БПЛА по Пскову могли быть запущены из Латвии или Эстонии
В Латинской Америке нарастает геополитическое влияние Китая Светлана Батанова Президент Сербии на встрече в Афинах подчеркнул нерушимость курса страны Михаил Плисюк Украине предстоит испытать последствия более жёсткого ведения СВО Любовь Степушова
Попали в ловушку: наёмники из Польши взяты в плен у Соледара
"Этого не должно было произойти": российские войска спутали все карты ВСУ под Харьковом
После атаки БПЛА на Псков Кремль будет вынужден действовать жёстче в СВО на Украине
После атаки БПЛА на Псков Кремль будет вынужден действовать жёстче в СВО на Украине
Последние материалы
Экс-советник Кучмы Соскин уверен, что из-за бесчинств Зеленского на Украине вспыхнет гражданская война
Guardian показала момент мощного ночного ракетного удара по цели в Киеве
Президент Сербии на встрече в Афинах подчеркнул нерушимость курса страны
Продюсер Иосиф Пригожин и хирург Хайдаров появятся в новом сезоне шоу "Кстати"
Генерал Сырский обратился к бойцам ВСУ с призывом удержать Клещеевку под Артёмовском
Леонков: натовские спутники проложили украинским дронам путь к Пскову
Прогнозируемое возвращение коронавируса в россию
Экономист рассказала, как Британия обманула Европу
Певица Татьяна Буланова подвела итоги трех месяцев брака с молодым супругом
Звезда КВН Ольга Картункова разместила пост с призывом о помощи: У меня сгорела квартира
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Copyright © 1999-2023, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич.
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Телефон: +7 (499) 641-41-69
Адрес, e-mail редакции, 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, [email protected]

*Meta Platforms признана экстремистской организацией, её деятельность в России запрещена, а также принадлежащие ей социальные сети Facebook и Instagram так же запрещены в России. Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников