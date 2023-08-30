Командующий сухопутными войсками ВСУ Александр Сырский рассказал о своём посещении позиций украинских войск на линии соприкосновения.
Генерал сообщил, что выступил перед украинскими бойцами, призвав из приложить максимум усилий для удержания под своим контролем населённого пункта Клещеевка.
"Вместе с командирами спланировали дальнейшие действия, обсудили решение проблемных вопросов", — написал Сырский в своём Telegram-канале.
До этого врио главы ДНР Денис Пушилин уже сообщал, что Клещеевку контролируют российские военные, однако ВСУ не оставляют попыток отбить этот населённый пункт.
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