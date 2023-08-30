Генерал Сырский обратился к бойцам ВСУ с призывом удержать Клещеевку под Артёмовском

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Командующий сухопутными войсками ВСУ Александр Сырский рассказал о своём посещении позиций украинских войск на линии соприкосновения.

Фото: "Ukrainian Soldier cleans weapon" by U.S. Army Europe is marked with Public Domain Mark 1.0.

Генерал сообщил, что выступил перед украинскими бойцами, призвав из приложить максимум усилий для удержания под своим контролем населённого пункта Клещеевка.

"Вместе с командирами спланировали дальнейшие действия, обсудили решение проблемных вопросов", — написал Сырский в своём Telegram-канале.

До этого врио главы ДНР Денис Пушилин уже сообщал, что Клещеевку контролируют российские военные, однако ВСУ не оставляют попыток отбить этот населённый пункт.