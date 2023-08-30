The Guardian: Зеленский здорово разозлил Байдена во время их первой встречи

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Первая встреча Владимира Зеленского и Джо Байдена обернулась настоящим скандалом, сообщает британское издание The Guardian со ссылкой на сведения, которые были опубликованы в книге американского журналиста Франклина Фоера "Последний политик".

Фото: Creativecommons

Отмечается, что во время первой встречи в качестве глав государств летом 2021 года Зеленский вёл себя непрофессионально. Он буквально завалил американского лидера многочисленными требованиями, в том числе о вступлении в НАТО.

Зеленский даже сделал странное заявление о скором выходе Германии и Франции из Североатлантического альянса.

И этим вывел Байдена из себя, поскольку "это было абсурдное заявление и вопиющее противоречие", которое разозлило американского президента.

В книге также говорится, что Владимир Зеленский считает Джо Байдена слабым политиком. А потому что до их встречи президент США снял санкции с российской компании, которая занималась строительством газопровода "Северный поток-2".

В книге Фоера не приводится точных цитат или нет указаний на прямые источники. Автор ссылается на информацию из узкого круга советников президента США, сообщает РИА "Новости".

Заметим, что постоянные требования дать всего, побольше и побыстрее — это ключевая характеристика политики Владимира Зеленского.

Впрочем, не только его, это вообще характерно для украинских правителей, кто бы не был у власти. Масштаб может отличаться, но не суть. О чём Байден, к слову, должен хорошо знать. Ведь именно он, ещё будучи вице-президентом, курировал украинское направление в администрации США.

Так что вовсе не факт, что требования Зеленского стали для него таким уж сюрпризом. Но это не исключает, конечно, что Володимир Олександрович мог вывести его из себя во время переговоров.