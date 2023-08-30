Песков: российские военные эксперты думают, как не допустить атаки беспилотников ВСУ на территорию РФ

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После массовой атаки украинских беспилотников на территорию РФ анализируют, каким образом это было проведено, какие маршруты были задействованы. Таким образом власти РФ пытаются предотвратить подобные прилёты в будущем.

Фото: CreativeCommons

Об этом сообщил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков в ходе пресс-конференции.

"В настоящее время наши военные эксперты как раз работают над этими вопросами, выясняются маршруты, анализируется то, как это было сделано, чтобы принять соответствующие меры по недопущению таких ситуаций в дальнейшем", - сказал Песков.

Прошедшей ночью сразу несколько украинских беспилотников атаковали российские объекты в Центральном и Северо-Западном федеральных округах. Известно, что один из БПЛА был ликвидирован под Брянском, другой - в Рузском районе Подмосковья. Также сообщалось об уничтожении беспилотников в Рязанской и Калужской областях, в Дзержинском районе и аэропорту Пскова.