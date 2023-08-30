UnHerd: страны БРИКС во главе с РФ могут установить новый миропорядок

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БРИКС в 2023 году откроет двери для новых государств, следовательно, организация расширит своё влияние на мировой арене, пишет UnHerd.

Фото: CreativeCommons

По словам обозревателя Томаса Фаци, в следующем году председательство в БРИКС будет передано руководству РФ. Как пояснил журналист, Россия, которая находится в противостоянии с западными странами, будет стоять во главе организации, включающей 50% человечества.

"Если прошедший на минувшей неделе саммит ещё не ознаменовал начало нового миропорядка, то он обязательно начнётся в следующем году", — уверен автор.

Экономический рост и наличие серьёзных политических сил — отличительные особенности БРИКС, считает обозреватель. Он добавил, что лидеры ряда государств воспринимают организацию в качестве "геополитического зонта", защищающего от агрессивных действий Запада.

Ранее журналисты Cumhuriyet заявили, что расширение БРИКС негативно скажется на курсе доллара и приведёт к экономическим проблемам в США.