Передача Украине истребителей F-16 не сможет в корне изменить ситуацию на поле боя в пользу ВСУ. Так считает украинский генерал, бывший заместитель секретаря Совета нацбезопасности и обороны страны Сергей Кривонос.
"Самолеты улучшат наши возможности, но не будут на 100% решающими. Все равно решающий вопрос в войне — это пехота. Авиация работает на результат нашей пехоты. Не ждите, что авиация все решит", — сказал Кривонос в эфире всеукраинского телемарафона.
Кривонос отметил, что для того, чтобы F-16 принесли Киеву желаемую пользу, необходимо как следует защитить украинские аэродромы. Кривонос подчеркнул, что если этого не сделать, то западные истребители будут уничтожены российскими военными ещё до взлёта.
А если Киев потеряет эти истребители, то больше от Запада он их точно не получит, добавил генерал.
Ранее министр обороны Украины Алексей Резников выразил уверенность, что Киев сможет задействовать F-16 в бою уже весной 2024 года, и это, по его мнению, изменит ход украинского конфликта.
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