США испытывают ненависть к России и Венгрии не из-за их действий, а из-за их христианской веры. В этом уверен популярный американский ведущий Такер Карлсон.
Своё мнение американский журналист изложил во время выступления в Будапеште.
"США ненавидят Венгрию. Они ненавидят ее не из-за того, что она делает, а из-за того, чем она является. Это христианская страна. Они ненавидят это. Это правда. Это страна, построенная на христианских заповедях. По этой же причине они ненавидят Россию", — сказал Карлсон.
В Вашингтоне уверены, что само существование таких стран, как Венгрия и Россия, в Европе возмутительно, добавил Карлсон.
В ходе своего визита в Будапешт у Карлсона был разговор с премьером Венгрии Виктором Орбаном. Во время их беседы журналист высказал мнение о том, что Россия непобедима, и что продвижение украинских войск в зоне СВО, о котором говорит Запад, — это чистая ложь.
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