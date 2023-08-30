Такер Карлсон: США ненавидят Россию и Венгрию потому, что это христианские страны

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США испытывают ненависть к России и Венгрии не из-за их действий, а из-за их христианской веры. В этом уверен популярный американский ведущий Такер Карлсон.

Фото: "Tucker Carlson" by Gage Skidmore is licensed under CC BY-SA 2.0.

Своё мнение американский журналист изложил во время выступления в Будапеште.

"США ненавидят Венгрию. Они ненавидят ее не из-за того, что она делает, а из-за того, чем она является. Это христианская страна. Они ненавидят это. Это правда. Это страна, построенная на христианских заповедях. По этой же причине они ненавидят Россию", — сказал Карлсон.

В Вашингтоне уверены, что само существование таких стран, как Венгрия и Россия, в Европе возмутительно, добавил Карлсон.

В ходе своего визита в Будапешт у Карлсона был разговор с премьером Венгрии Виктором Орбаном. Во время их беседы журналист высказал мнение о том, что Россия непобедима, и что продвижение украинских войск в зоне СВО, о котором говорит Запад, — это чистая ложь.