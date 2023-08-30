Президент Украины Владимир Зеленский торопит западные страны с поставкой истребителей F-16, так как боится, что помощь Киеву прекратится уже в ближайшее время.
В государствах, откуда ВСУ должны получить боевые самолёты, скоро может смениться власть, напомнили американский эксперты.
"Украина требует истребители, так как чувствует, что политические часы тикают. Зеленский, похоже, стремится получить как можно больше F-16 до выборов в Европе и США, которые могут привести к изменению взглядов в правительствах, обещавших эти самолеты", — пишет The New York Times.
Белый дом в США могут возглавить республиканцы, представители которых всё чаще ратуют за прекращение помощи Киеву. Осенью также состоятся выборы в парламент Нидерландов, откуда Киев ожидает 42 истребителя F-16.
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