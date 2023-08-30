Марочко: под Купянском боевики ВСУ стреляют в себя, чтобы покинуть передовую

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Украинские военнослужащие на Купянском направлении занимаются членовредительством, чтобы отправиться на тыловые позиции, заявил военный эксперт Андрей Марочко.

Один из случаев "самострела" недавно раскрыли следователи ВСУ, разбиравшие случай ранения мобилизованного.

"В ходе допроса потерпевший признал свою вину, пояснив что прострелил себе руку самовольно, с целью покинуть передовые позиции", - сообщил Марочко в своём Telegram-канале.

Аналогичное происшествие, по словам отставного подполковника НМ ЛНР, произошло в украинской 68-й егерской бригаде, где из ноги военнослужащего извлекли пулю, которая была выпущена из его собственного автомата M16.

Ранее боец ВС России рассказал, что украинские спецслужбы шантажом составляют мирных жителей на освобождённых территориях шпионить за российскими подразделениями.