Венгерский премьер Орбан: у армии Украины нет шансов одержать победу над РФ

Венгерский премьер-министр Виктор Орбан, беседуя с американским журналистом Такером Карлсоном, исключил победу украинских войск над Россией в ходе конфликта.

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Он заявил, что Запад распространяет ложную информацию о способности Вооружённых сил Украины (ВСУ) победить ВС РФ. Как пояснил политик, если западные страны прекратят поддержку Киева, украинские войска уже не смогут конкурировать с армией России.

"Это невозможно. Каждый в политике, кто понимает логику, цифры, данные, осознаёт — без шансов", — сказал Орбан во время интервью, которое опубликовано в соцсети X (бывшая Twitter*).

По его словам, Киев вскоре столкнётся с нехваткой живой силы. Помимо этого, он призвал Запад не вмешиваться в конфликт напрямую во избежание новой мировой войны.

Премьер Венгрии также порассуждал, что бы он мог сделать на месте руководителя Североатлантического альянса или президента США Джо Байдена. Орбан подчеркнул: в этом случае следовало бы срочно заключить мирный договор и вернуть в политику бывшего главу США Дональда Трампа.

* в РФ ограничен доступ к ресурсу twitter.com на основании требования Генпрокуратуры от 24 февраля 2022 года.