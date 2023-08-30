AFP: солдаты Габона объявили о роспуске институтов власти, в столице слышна стрельба

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В центральной Африке военнослужащие Габонской Республики выступили по телевидению, заявив, что результаты выборов в стране отменены, а институты власти распущены, передаёт Agence France-Presse (AFP).

Фото: CreativeCommons

Утром 30 августа состоялось переизбрание Али Бонго Ондимбы на должность руководителя Габона. Вскоре после этого военные обратились к телезрителям с заявлением.

"Габонские солдаты объявляют по телевидению об отмене выборов и роспуске институтов", — сказано в материале агентства.

Помимо этого, журналисты AFP сообщили, что в Либервиле (столица Габона) раздались звуки стрельбы. Как отмечает агентство, военнослужащие Габона на улицах города объявляют о "конце нынешнего режима". Официальных данных по поводу происходящего в Африке ещё нет.

Ранее стало известно, что Габон планирует присоединиться к БРИКС.