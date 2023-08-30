В центральной Африке военнослужащие Габонской Республики выступили по телевидению, заявив, что результаты выборов в стране отменены, а институты власти распущены, передаёт Agence France-Presse (AFP).
Утром 30 августа состоялось переизбрание Али Бонго Ондимбы на должность руководителя Габона. Вскоре после этого военные обратились к телезрителям с заявлением.
"Габонские солдаты объявляют по телевидению об отмене выборов и роспуске институтов", — сказано в материале агентства.
Помимо этого, журналисты AFP сообщили, что в Либервиле (столица Габона) раздались звуки стрельбы. Как отмечает агентство, военнослужащие Габона на улицах города объявляют о "конце нынешнего режима". Официальных данных по поводу происходящего в Африке ещё нет.
Ранее стало известно, что Габон планирует присоединиться к БРИКС.
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