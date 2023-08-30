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Бывший агент ЦРУ Джонсон: спонсирование военного бюджета РФ сэкономило бы США деньги

1:59
Мир

Бывший аналитик ЦРУ Ларри Джонсон выразил мнение, что Соединённые Штаты могли бы сэкономить средства, если бы они финансировали российский военный бюджет вместо оказания поддержки Украине. Он поделился этой точкой зрения в интервью YouTube-каналу Judging Freedom.

Бывший агент ЦРУ Джонсон: спонсирование военного бюджета РФ сэкономило бы США деньги
Фото: "Ukrainian Army" by U.S. Army Europe is marked with Public Domain Mark 1.0.

"За последние 18 месяцев мы дали Украине больше денег, чем Россия тратит на весь своей оборонный бюджет. Если бы мы спонсировали национальную оборону России, то мы бы даже сэкономили деньги, если сравнивать с тем, что мы делаем на Украине", — поделился эксперт.

Для аналитика главной проблемой США стало отсутствие значимых результатов и успехов ВСУ на поле боя. Он также раскритиковал военных экспертов, которые утверждают о слабости российских войск. По его мнению, такие заявления не только далеки от реальности, но и подстёгивают Украину идти на смерть.

Бывший судья Верховного суда Нью-Джерси Эндрю Наполитано, ведущий дискуссию, добавил, что в отличие от прошлого столетия, когда США втягивали Советский Союз в гонку вооружений, сегодня ситуация обратная. Он подчеркнул, что Владимир Путин обладает лучшей армией в мире, и США тратят гораздо больше средств, чем Россия, Китай и десятка стран с наибольшими военными расходами в совокупности. Наполитано указал на то, что президент РФ, защищая границы и придерживаясь своей идеологии, заставляет США безрезультатно тратить миллионы долларов.

Москва неоднократно предупреждала западные страны о том, что поставки оружия Украине не решат конфликт, а лишь затягивают его. Глава МИД России Сергей Лавров подчёркивал, что США и НАТО активно участвуют в противостоянии, предоставляя не только оружие, но и оказывая поддержку в подготовке кадров.

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Автор Эльвира Махмутова
Эльвира Махмутова — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру *
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