Американский лидер Джо Байден во время встречи с коллегой из Коста-Рики Родриго Чавесом Роблесом зачитал приветствие с листа бумаги.
Соответствующая видеозапись опубликована на YouTube-канале Белого дома. На ролике видно, как Байден лишь изредка отрывает глаза от шпаргалки во время разговора с коста-риканским лидером.
"Что же, господин президент, приятно снова приветствовать вас в Белом доме, здорово вновь быть рядом с вами", — сказал руководитель США.
Далее Байден прочитал с листа бумаги о том, что глава Коста-Рики проделал отличную работу в области миграции, развивая партнёрские отношения с Вашингтоном. Шпаргалка во время всей встречи находилась на коленях американского президента.
Судя по видеозаписи, Родриго Чавес Роблес не отрывал взгляд от Байдена и внимательно слушал коллегу. Впоследствии он произнёс небольшую речь, не используя каких-либо заготовок.
Ранее Байден во время выступления не смог вспомнить фамилию одного из американских министров.
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