Украинские подразделения прикладывают много сил, чтобы прорвать первую линию обороны ВС России, но сделав это, они попадут в ловушку, заявил бывший американский разведчик Скотт Риттер.
Российское командование, уверен он, готовило именно такой вариант развития событий.
"Предполагалось, что первая линия обороны должна быть прорвана. Это то, чего (в США. — Прим. ред.) не понимают. Это одна огромная ловушка для украинцев", — пояснил военный эксперт в беседе с журналистом канала Judging Freedom.
Задача русских частей на первой линии ослабить ВСУ, дать им пройти дальше, в пристрелянную зону, где техника и солдаты украинской армии окажутся в "огневом котле, который сотрёт их с лица земли".
В настоящее время, подчеркнул Риттер, даже этот сценарий кажется маловероятным, так как украинцы оказались неспособны даже дойти до первого рубежа обороны ВС РФ.
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