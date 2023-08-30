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CBS: Трамп может не явиться в суд Джорджии для формального предъявления ему обвинений

1:56
Мир

Согласно источникам, экс-президент США Дональд Трамп может не явиться в суд штата Джорджия 6 сентября, где ему будут официально предъявлены обвинения. Об этом сообщает телеканал CBS.

CBS: Трамп может не явиться в суд Джорджии для формального предъявления ему обвинений
Фото: openverse

По данным источников, бывший лидер США рассматривает возможность отказаться от личного присутствия на судебном заседании, на котором ему будут озвучены обвинения во вмешательстве в выборы 2020 года. За эти обвинения он может получить до 20 лет тюремного заключения. Правила суда округа Фултон позволяют обвиняемым являться на предъявление обвинений в виртуальном формате или вовсе не являться на заседание. В последнем случае обвиняемый может через своего адвоката официально заявить о своей невиновности в письменной форме.

Если Трамп решит не явиться на суд 6 сентября, это станет уникальным случаем среди всех четырех уголовных дел, которые были возбуждены против него в этом году.

Ранее в августе большое жюри штата Джорджия выдвинуло против Трампа обвинения по 11 пунктам, включая подлог, попытку склонить должностное лицо к нарушению присяги и нарушение закона о преступных организациях (RICO Act). Общее число обвиняемых составляет 19 человек по 41 пункту. Среди них адвокат Трампа Руди Джулиани, глава аппарата Белого дома при Трампе Марк Медоуз, адвокат Трампа Джон Истман, адвокат Кеннет Чезбро, связанный с Трампом, сотрудник Министерства юстиции США Джеффри Кларк, адвокат избирательного штаба Трампа Дженна Эллис, адвокат Роберт Чили, сотрудник избирательного штаба Трампа Майк Роман и председатель Республиканской партии штата Джорджия Дэвид Шафер.

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Трамп предстанет перед судьей в Майами для предъявления обвинений
Автор Даниил Полоников
Даниил Сергеевич Полоников (19 декабря 2003 года, Иваново) — студент НИУ ВШЭ, внештатный корреспондент Правды.Ру.
Куратор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру *
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