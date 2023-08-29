ВСУ будут вынуждены отступить за Днепр ввиду колоссальных потерь, понесённых во время контрнаступления. Такой прогноз дал бывший разведчик американской армии Скотт Риттер.
Для удержания уже занятых позиций у украинских военных просто не хватит ресурсов и сил, считает офицер.
"Украина будет отброшена за Днепр, поскольку к концу года у нее не останется сил удерживать нынешние позиции", — сказал Риттер в эфире YouTube-канала REALTRUTHTALK.
Экс-разведчик уверен, что боевые действия на Украине завершатся наступающей осенью. У Киева просто больше не осталось ресурсов, все они были брошены на штурм российской линии обороны.
Риттер добавил, что теперь украинской армии придётся сменить наступательную тактику на оборонительную, иначе Киев лишится последних остатков своей армии.
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