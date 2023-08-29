CSIS: час полёта F-16 обойдется киевской власти в 27 тысяч долларов

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Желаемые президентом Владимиром Зеленским самолёты F-16 весьма дорогие в эксплуатации, и это создаст для Киева немало проблем.

Фото: "F-16 Aerial Refueling [Image 15 of 28]" by DVIDSHUB is licensed under CC BY 2.0.

Об этом заявил старший советник Центра стратегических и международных исследований (CSIS) Марк Кансиан.

Он отметил, что один час полёта штурмовика обходится примерно в $27 тыс. и требует 16 часов техобслуживания. При этом надо иметь все необходимые детали, которых в нём десятки тысяч, цитирует эксперта CNN.

В Минобороны Украины уже говорили, что F-16, о поставках которых говорил Запад, пилоты ВВСУ могут использовать в 2024 году. Киев уже начал курсы подготовки лётчиков, а также техников и инженеров.