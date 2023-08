Your browser does not support the audio element.

Желаемые президентом Владимиром Зеленским самолёты F-16 весьма дорогие в эксплуатации, и это создаст для Киева немало проблем.

Фото: "F-16 Aerial Refueling [Image 15 of 28]" by DVIDSHUB is licensed under CC BY 2.0.