Желаемые президентом Владимиром Зеленским самолёты F-16 весьма дорогие в эксплуатации, и это создаст для Киева немало проблем.
Об этом заявил старший советник Центра стратегических и международных исследований (CSIS) Марк Кансиан.
Он отметил, что один час полёта штурмовика обходится примерно в $27 тыс. и требует 16 часов техобслуживания. При этом надо иметь все необходимые детали, которых в нём десятки тысяч, цитирует эксперта CNN.
В Минобороны Украины уже говорили, что F-16, о поставках которых говорил Запад, пилоты ВВСУ могут использовать в 2024 году. Киев уже начал курсы подготовки лётчиков, а также техников и инженеров.
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