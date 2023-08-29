Политолог Сатановский: планы Путина и Эрдогана надо держать в секрете, чтобы не навредить России

1:00 Your browser does not support the audio element. Мир

Российская сторона никак не анонсировала тему и дату переговоров президента РФ Владимира Путина и турецкого лидера Реджепа Эрдогана, которые могут пройти 4 сентября в Турции.

Фото: CreativeCommons

Информация об этом появляется из турецких источников. Очевидно, что раскрытие целей и планов предстоящих переговоров может навредить процессу. Такое мнение высказал политолог-востоковед Евгений Сатановский в беседе с Общественной Службой Новостей.

Эксперт попросил не пытаться выяснить у него разведывательную информацию, а обратиться к самому лидеру России.

"Переговоры будут 4 числа, после того, как их проведут, дадут официальную информацию. Я никогда не даю заранее всю эту брехливую информацию, чтобы не вредить действующим российским начальникам вести то, что они хотят вести. Предположения и прогнозы здесь неуместны, я их не делаю", — заключил Сатановский.