"Болезнь легионеров", очаг которой находится на юге Польши, стала причиной смерти уже 14 человек. Такую информацию распространили в государственной санитарной инспекции Жешува.
Очаг легионеллёза, называемого также "болезнью легионеров", зафиксирован недалеко от границы с Украиной, в польском Жешуве Подкарпатского воеводства.
"В результате заражения легионеллой в Подкарпатье умерли 14 человек. До сих пор заражение бактериями было подтверждено у 153 жителей региона", — сообщили в ведомстве.
Как стало известно специалистам санинспекции, бактерии легионеллы были обнаружены в водопроводе.
В выходные водопровод в Жешуве тщательно продезинфицировали при помощи хлора. Теперь вспышку "болезни легионеров" изучают эксперты Агентства внутренней безопасности Польши.
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