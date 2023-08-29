Болезнь легионеров в Польше унесла жизни уже 14 человек

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"Болезнь легионеров", очаг которой находится на юге Польши, стала причиной смерти уже 14 человек. Такую информацию распространили в государственной санитарной инспекции Жешува.

Фото: "Flag of Poland, Consulate General of Poland, Chicago, Illinois" by Ken Lund is licensed under CC BY-SA 2.0.

Очаг легионеллёза, называемого также "болезнью легионеров", зафиксирован недалеко от границы с Украиной, в польском Жешуве Подкарпатского воеводства.

"В результате заражения легионеллой в Подкарпатье умерли 14 человек. До сих пор заражение бактериями было подтверждено у 153 жителей региона", — сообщили в ведомстве.

Как стало известно специалистам санинспекции, бактерии легионеллы были обнаружены в водопроводе.

В выходные водопровод в Жешуве тщательно продезинфицировали при помощи хлора. Теперь вспышку "болезни легионеров" изучают эксперты Агентства внутренней безопасности Польши.

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