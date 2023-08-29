Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Дочь Анастасии Заворотнюк в честь юбилея поделилась редкими кадрами с бабушкой
В метро Москвы новые станции оснащаются российскими системами пожарной сигнализации
Врач Соломатина: темный изюм поможет укрепить сердце и замедлить старение
33-летняя Рита Дакота вновь играет свадьбу в Индонезии
Разбившийся вертолёт Ми-8 в Челябинской области выполнял учебно-тренировочный полёт
Россия спустилась на 10-е место в рейтинге по DDoS-атакам
Светлана Немоляева посмеялась над словами Калныньш и Вайкуле, "кормивших весь Союз"
В результате падения вертолёта в Челябинской области погибли три члена экипажа
В Петербурге более 60% горожан хотят запрета аренды электросамокатов

В "Нафтогазе" сообщили об открытии нового месторождения газа на Украине

0:58
Мир

Специалистами украинской компании "Укргаздобыча" открыто новое газовое месторождение. Об этом сообщается на сайте компании "Нафтогаз Украины".

В "Нафтогазе" сообщили об открытии нового месторождения газа на Украине
Фото: CreativeCommons

Украинские эксперты утверждают, что все работы по поиску велись "с нуля", а в новом месторождении может быть около 1 миллиарда кубометров газа.

"Укргаздобыча" открыла новое месторождение. Ожидается, что его запасы могут достичь 1 миллиарда кубометров газа. Испытания скважины глубиной почти 4 тысячи метров проводили "с нуля" и завершили в августе", — сказано в сообщении.

15 августа глава правления "Нафтогаза" Алексей Чернышов уже сообщал, что государственная компания "Укргаздобыча", являющаяся частью "Нафтогаза Украины", осваивает две новые скважины, которые уже позволили нарастить добычу природного газа на 430 тысяч кубометров в сутки.

Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.

Автор Светлана Нерадовская
Светлана Нерадовская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру *
Популярное
Польша оказалась в "отчаянии" из-за поддержки Украины — Myśl Polska

Польша навредила сама себе, когда стала поддерживать Украину, заявили аналитики.

Myśl Polska: Польша оказалась в "отчаянии" из-за поддержки Украины
Замначальника управления спецсвязи СБУ застрелился в своём рабочем кабинете в Киеве
Замглавы управления спецсвязи СБУ застрелился в кабинете в Киеве
Валентина Талызина рассказала, как Алла Пугачева стала Борисовной по решению ЗАГСа
Идут угрозы: уехавший из РФ Анатолий Белый добился отмены гастролей "Ленкома" в Израиле
ИноСМИ: убийство Зеленского и генеральная битва произойдут в 2024 году Олег Володин Какая судьба ждёт Дональда Трампа после ареста? Объясняют эксперты Петр Ермилин Работино стало сакральной целью ВСУ. ВС РФ готовят контрудар Любовь Степушова
В Казахстане сообщили, что генконсул России покинул пост после слов о русском языке
На 2024 год намечена казнь Зеленского и главное сражение РФ против ВСУ и НАТО
Мужчина тайно отвез новорожденную дочь в РФ из Литвы
Мужчина тайно отвез новорожденную дочь в РФ из Литвы
Последние материалы
Провал контрнаступа приведёт к признанию Зеленского нелегитимным и подставит Байдена
Юмористка Наталья Краснова обнародовала кадры с четвертой свадьбы
Байден во время разговора забыл фамилию министра, к которому обратился
Shot: в Подмосковье пенсионерки напали на бездомную собаку и провели обряд
Врач-диетолог назвала правильные способы приготовления кабачков
"База": фигуристка Алина Горбачёва пропала после ссоры с тренером
Украинка попыталась вывезти полуголого мужа за границу в нише для запасного колеса
Предприимчивые белгородцы предлагают свои услуги по оклейке окон школ бронеплёнкой
Жена Прилучного обнародовала редкое видео с четырехмесячным сыном
Житель Ставрополья погиб из-за коровы своего родственника
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Copyright © 1999-2023, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич.
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Телефон: +7 (499) 641-41-69
Адрес, e-mail редакции, 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, [email protected]

*Meta Platforms признана экстремистской организацией, её деятельность в России запрещена, а также принадлежащие ей социальные сети Facebook и Instagram так же запрещены в России. Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников