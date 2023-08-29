В "Нафтогазе" сообщили об открытии нового месторождения газа на Украине

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Специалистами украинской компании "Укргаздобыча" открыто новое газовое месторождение. Об этом сообщается на сайте компании "Нафтогаз Украины".

Фото: CreativeCommons

Украинские эксперты утверждают, что все работы по поиску велись "с нуля", а в новом месторождении может быть около 1 миллиарда кубометров газа.

"Укргаздобыча" открыла новое месторождение. Ожидается, что его запасы могут достичь 1 миллиарда кубометров газа. Испытания скважины глубиной почти 4 тысячи метров проводили "с нуля" и завершили в августе", — сказано в сообщении.

15 августа глава правления "Нафтогаза" Алексей Чернышов уже сообщал, что государственная компания "Укргаздобыча", являющаяся частью "Нафтогаза Украины", осваивает две новые скважины, которые уже позволили нарастить добычу природного газа на 430 тысяч кубометров в сутки.