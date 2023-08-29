Украина представила новый боевой подводный дрон

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На Украине разработали подводный дрон под названием "Маричка", его длина составляет около 6 метров, а стоимость близка к полумиллиону долларов. Зарубежные СМИ сообщают, что этот новый беспилотник предназначен для атак на военные корабли противника с подводной глубины. Ранее такие атаки проводились с помощью надводных дронов-камикадзе.

Фото: Wikipedia

Согласно сообщениям, "Маричка" способна поразить подводную часть корабля, что, возможно, окажется более разрушительным, чем удар по надводным частям. Эксперты издания Navalnews указывают, что избежать атаки от этого рода дронов-самоубийц будет крайне сложно.

Ранее Украина представила более компактный подводный беспилотник под названием "Толока". Однако неизвестно, был ли он использован для нападения на российские корабли.

Согласно данным из Navalnews, "Маричка" имеет дальность действия около 1000 километров и способна выполнять разнообразные задачи, включая атакующие, транспортные и разведывательные.

Видеосюжеты, опубликованные недавно, демонстрируют испытания и технические характеристики нового дрона. Однако информация о его грузоподъёмности пока остается неизвестной. Стоит отметить, что "Маричка" была разработана группой добровольных инженеров из организации Ammo Ukraine, а её стоимость оценивается в 433 тысячи долларов.

В последнее время Украина активизировала атаки своих беспилотных систем на российские военные цели в Черном море и на территории Крыма. Вооруженные силы Украины также создали отдельную бригаду морских беспилотных систем специального назначения. В то же время российская армия применяет средства радиоэлектронной борьбы для уничтожения множества дронов, сообщает newizv.ru.

Ранее мы уже сообщали, что операторы дронов ВСУ при атаках на Россию получают информацию от Запада.