Экс-агент ЦРУ Джонсон: Зеленского могут убрать в ходе военного переворота

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На Украине может произойти военный переворот, в ходе которого действующий президент страны Владимир Зеленский покинет свой пост, считает бывший аналитик ЦРУ Ларри Джонсон.

Фото: CreativeCommons

По его словам, украинские военнослужащие, находящиеся в зоне активных боёв, недовольны действиями руководства государства.

"Зеленского, скорее всего, уберут в результате переворота из-за большого недовольства войск на восточной линии фронта", — отметил экс-агент ЦРУ в эфире Redacted.

Как пояснил бывший аналитик, западным лидерам не удалось добиться ослабления и распада РФ, однако подобные процессы происходят на Украине.

Джонсон уже неоднократно заявлял о возможном бунте против Зеленского. Он не исключает, что это случится из-за отчаянного положения военных ВСУ на линии соприкосновения.