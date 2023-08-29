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Байден во время разговора забыл фамилию министра, к которому обратился

2:02
Мир

Американский президент США Джо Байден не смог точно вспомнить фамилию и имя одного из членов кабинета министров США во время своего выступления. В своей речи он умело обошел этот момент, обращаясь к данному члену кабинета как "парню" и "приятелю".

Байден во время разговора забыл фамилию министра, к которому обратился
Фото: openverse.org

В ходе выступления 28 августа Джо Байден не смог вспомнить, как назвать главу министерства внутренней безопасности США Алехандро Майоркаса, и обратился к нему упоминанием "парня", который занимает данную должность, и назвал его "приятелем".

Это уже не первый случай подобного рода. Ранее, 18 августа, во время пресс-конференции после встречи с премьер-министром Японии Фумио Кисидой и президентом Республики Корея Юн Сок Ёлем, глава Белого дома также оказался в замешательстве. Тогда голос из громкоговорителя пришёл ему на помощь, и он пошутил, называя голос "божественным".

Также ранее, в ходе своего визита на завод компании Samsung, Джо Байден обратился к президенту Республики Корея Юн Сок Ёлю по имени бывшего президента Республики Корея Мун Чжэ Ина.

8 августа американский лидер допустил ещё одну оговорку, назвав Гранд-каньон одним из девяти чудес света, в то время как на самом деле их всего семь, и каньон не входит в их число.

Согласно заметке журналиста Питера Бейкера в The New York Times, заметно, что Джо Байден стареет, это сопровождается некоторыми неизбежными возрастными изменениями. В его движениях заметно шарканье при ходьбе, и его помощники следят, чтобы он не потерял равновесие. В публичных выступлениях он иногда запинается и делает оговорки, что заставляет его помощников с тревогой следить за тем, как он справляется с речью.

Ранее мы сообщали, что Национальный архив США раскрыл псевдонимы Байдена при коррупционных схемах. 

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Парень, который управляет этим подразделением - Байден забыл имя министра и название Пентагона
Автор Илья Панфёров
Илья Панфёров — внештатный корреспондент Pravda.Ru
Редактор Кирилл Янчицкий
Кирилл Янчицкий — выпускающий редактор Правды.Ру.
Куратор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру *
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