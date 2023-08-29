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BI: солдаты ВСУ назвали управляемые авиабомбы ВС РФ большой угрозой

0:48
Мир

Серьёзную угрозу для вооружённых сил Украины (ВСУ) представляют российские управляемые авиабомбы. Об этом сообщает портал Business Insider со ссылкой на украинского военнослужащего.

BI: солдаты ВСУ назвали управляемые авиабомбы ВС РФ большой угрозой
Фото: "File:FAB-500 M62 aerial bomb in Park Patriot 01.jpg" by Vitaly V. Kuzmin is licensed under CC BY-SA 4.0.

Солдат заявил, что один из самых больших страхов украинских боевиков — корректируемые авиационные бомбы, которые русские используют масштабно. 
Украинские военные жалуются на то, что это мощное оружие, способное сровнять с землёй практически любые укрытия полностью.

Также всушник рассказал о силе воздушной разведки российских войск, которая обнаруживает противника, где бы он ни был на поле боя. И боевые задания в условиях полной скрытности выполнять из-за неё практически невозможно, заключил украинский солдат.

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Автор Максим Александров
Максим Александров — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру *
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