BI: солдаты ВСУ назвали управляемые авиабомбы ВС РФ большой угрозой

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Серьёзную угрозу для вооружённых сил Украины (ВСУ) представляют российские управляемые авиабомбы. Об этом сообщает портал Business Insider со ссылкой на украинского военнослужащего.

Фото: "File:FAB-500 M62 aerial bomb in Park Patriot 01.jpg" by Vitaly V. Kuzmin is licensed under CC BY-SA 4.0.

Солдат заявил, что один из самых больших страхов украинских боевиков — корректируемые авиационные бомбы, которые русские используют масштабно.

Украинские военные жалуются на то, что это мощное оружие, способное сровнять с землёй практически любые укрытия полностью.

Также всушник рассказал о силе воздушной разведки российских войск, которая обнаруживает противника, где бы он ни был на поле боя. И боевые задания в условиях полной скрытности выполнять из-за неё практически невозможно, заключил украинский солдат.