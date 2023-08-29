Серьёзную угрозу для вооружённых сил Украины (ВСУ) представляют российские управляемые авиабомбы. Об этом сообщает портал Business Insider со ссылкой на украинского военнослужащего.
Солдат заявил, что один из самых больших страхов украинских боевиков — корректируемые авиационные бомбы, которые русские используют масштабно.
Украинские военные жалуются на то, что это мощное оружие, способное сровнять с землёй практически любые укрытия полностью.
Также всушник рассказал о силе воздушной разведки российских войск, которая обнаруживает противника, где бы он ни был на поле боя. И боевые задания в условиях полной скрытности выполнять из-за неё практически невозможно, заключил украинский солдат.
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