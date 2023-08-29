MWM: ВВС Украины потеряли трёх лучших пилотов в ходе выполнения боевого задания

1:28 Your browser does not support the audio element. Мир

Трое выдающихся украинских военных пилотов были сбиты в бою. Но Киев распространил версию об авиакатастрофе с целью смягчить удар по боевому духу ВС Украины, отмечается в публикации MWM.

Фото: "F-16 Aerial Refueling [Image 15 of 28]" by DVIDSHUB is licensed under CC BY 2.0.

Инцидент, в котором столкнулись два самолёта L-39, якобы произошёл 25 августа в рамках выполнения боевого задания. Однако широко распространено мнение, что они могли быть сбиты в бою. При этом детали инцидента остаются скудными.

Среди погибших пилотов выделяется майор Андрей Пильщиков, известный под кличкой "Джус". Он был признан самым известным пилотом на Украине и, возможно, во всей Восточной Европе. Майор служил своего рода послом украинской военной авиации за границей, был удостоен Ордена Мужества третьей степени и принимал активное участие в передаче Киеву военной техники, включая истребители F-16.

"Пилот действовал в составе подразделения "Призрак Киева" (40-я бригада тактической авиации, которой украинские и западные СМИ в первые недели российско-украинского конфликта приписывали просто баснословное количество сбитой техники)", — говорится в публикации.

Однако позже стало известно, что эти приукрашенные рассказы были пропагандой для поднятия боевого духа, поскольку заметных побед в воздухе украинский флот так и не одержал.