Шурыгин: ВСУ смогут поддерживать существующую интенсивность наступления до 14 суток

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Украинские вооружённые формирования смогут поддерживать существующую интенсивность наступательных действий ("наступ Залужного") ещё около 14 суток, заявил военный эксперт Владислав Шурыгин в своём Telegram-канале.

Фото: "Ukrainian Army" by U.S. Army Europe is marked with Public Domain Mark 1.0.

Аналитик пришёл к такому выводу, оценив расход боекомплекта, а также динамику ввода в бой частей, переброшенных на Запорожское направление.

Он отметил, что теперь главная роль в прорыве обороны ВС РФ отводится артиллерии, которая сконцентрирована по российскому образцу в мощную группировку (больше 200 орудий, миномётов и РСЗО). А пехота бросается в бой только после массированных артударов.

После двух месяцев настпуления по американским планам и боевым уставам, ВСУ, фактически, вернулись к советской тактике. Именно на этом настоял две недели назад главком ВСУ Валерий Залужный, заключил эксперт.