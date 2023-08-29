Украинские вооружённые формирования смогут поддерживать существующую интенсивность наступательных действий ("наступ Залужного") ещё около 14 суток, заявил военный эксперт Владислав Шурыгин в своём Telegram-канале.
Аналитик пришёл к такому выводу, оценив расход боекомплекта, а также динамику ввода в бой частей, переброшенных на Запорожское направление.
Он отметил, что теперь главная роль в прорыве обороны ВС РФ отводится артиллерии, которая сконцентрирована по российскому образцу в мощную группировку (больше 200 орудий, миномётов и РСЗО). А пехота бросается в бой только после массированных артударов.
После двух месяцев настпуления по американским планам и боевым уставам, ВСУ, фактически, вернулись к советской тактике. Именно на этом настоял две недели назад главком ВСУ Валерий Залужный, заключил эксперт.
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Польша навредила сама себе, когда стала поддерживать Украину, заявили аналитики.