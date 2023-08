В Анкаре назвали приоритетом обеспечение встречи Эрдогана и Путина

Your browser does not support the audio element.

Главный советник президента Турции, посол Акиф Чагатай Кылыч, в своем интервью телеканалу NTV подчеркнул, что приоритетным вопросом для Анкары является организация скорейшей встречи между президентами Турции и России — Реджепом Тайипом Эрдоганом и Владимиром Путиным.

Фото: "Putin and Erdogan (2022-09-16)" by Presidential Executive Office of Russia is licensed under CC BY 4.0.