В Анкаре назвали приоритетом обеспечение встречи Эрдогана и Путина

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Главный советник президента Турции, посол Акиф Чагатай Кылыч, в своем интервью телеканалу NTV подчеркнул, что приоритетным вопросом для Анкары является организация скорейшей встречи между президентами Турции и России — Реджепом Тайипом Эрдоганом и Владимиром Путиным.

Фото: "Putin and Erdogan (2022-09-16)" by Presidential Executive Office of Russia is licensed under CC BY 4.0.

По его словам, в администрации президента активно работают над разными датами и форматами предстоящей встречи.

"Основной целью здесь является обеспечение быстрой встречи нашего президента с уважаемым господином Путиным", — подчеркнул советник.

Ранее агентство Bloomberg, ссылаясь на турецких официальных лиц, сообщило, что президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, скорее всего, прибудет в Россию для встречи с Владимиром Путиным 8 сентября текущего года, сообщает Gazeta.ru.

В руководящей партии Турции подтвердили этот визит президента в Россию, отметив, что городом встречи станет Сочи. В то же время в Кремле подтвердили только наличие планов у лидеров обеих стран встретиться в ближайшем будущем.