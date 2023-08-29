В Анкаре назвали приоритетом обеспечение встречи Эрдогана и Путина

Главный советник президента Турции, посол Акиф Чагатай Кылыч, в своем интервью телеканалу NTV подчеркнул, что приоритетным вопросом для Анкары является организация скорейшей встречи между президентами Турции и России — Реджепом Тайипом Эрдоганом и Владимиром Путиным.
По его словам, в администрации президента активно работают над разными датами и форматами предстоящей встречи.
"Основной целью здесь является обеспечение быстрой встречи нашего президента с уважаемым господином Путиным", — подчеркнул советник.
Ранее агентство Bloomberg, ссылаясь на турецких официальных лиц, сообщило, что президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, скорее всего, прибудет в Россию для встречи с Владимиром Путиным 8 сентября текущего года, сообщает Gazeta.ru.
В руководящей партии Турции подтвердили этот визит президента в Россию, отметив, что городом встречи станет Сочи. В то же время в Кремле подтвердили только наличие планов у лидеров обеих стран встретиться в ближайшем будущем.
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