Политолог Сергей Марков по пунктам расписал содержание разговора Олафа Шольца и Эммануэля Макрона.
Марков прокомментировал "слитую" телефонную беседу канцлера Германии и президента Франции. Разговор был записан через 9 дней после начала СВО.
В растиражированном разговоре лидеры двух еврпейских стран утверждают, что Владимир Путин был готов завершить СВО при условии оставления за РФ Крыма и Донбасса.
Макрона и Шольца поразило то, что Путина не заботило снятие с России санкций Запада.
"Удивило, что Макрон и Шольц говорят, что Путин придерживается теории заговора, когда говорит, что украинские руководители едут в Польшу, чтобы получить указания от США. То есть они не знают, что руководство Украины получает команды из США? Шольц и Макрон в своем ли уме?" — написал политолог в своём Telegram-канале.
Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)
Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.
Польша навредила сама себе, когда стала поддерживать Украину, заявили аналитики.