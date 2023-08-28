Марков высказался о странностях содержания "слитого" разговора Шольца и Макрона

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Политолог Сергей Марков по пунктам расписал содержание разговора Олафа Шольца и Эммануэля Макрона.

Фото: by gilipollastv is licensed under

Марков прокомментировал "слитую" телефонную беседу канцлера Германии и президента Франции. Разговор был записан через 9 дней после начала СВО.

В растиражированном разговоре лидеры двух еврпейских стран утверждают, что Владимир Путин был готов завершить СВО при условии оставления за РФ Крыма и Донбасса.

Макрона и Шольца поразило то, что Путина не заботило снятие с России санкций Запада.

"Удивило, что Макрон и Шольц говорят, что Путин придерживается теории заговора, когда говорит, что украинские руководители едут в Польшу, чтобы получить указания от США. То есть они не знают, что руководство Украины получает команды из США? Шольц и Макрон в своем ли уме?" — написал политолог в своём Telegram-канале.