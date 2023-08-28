Мария Шукшина разместила в своём микроблоге пост о реставрации памятников воинам-освободителям в Венгрии.
В публикации известие охарактеризовано словами: "Фантастическая новость для 2023 года".
В Венгрии отреставрировали памятник на месте захоронения советских солдат. Открытие мемориала прошло при участии посольств России, Азербайджана, Белоруссии, Казахстана. К торжеству присоединились и представители общесвенности Венгрии.
Венгерский полковник запаса Бела Пушкаш в своей речи сказал, что "останки героев Красной армии были с почестями преданы земле". Он подчеркнул, что мемориал с солдатами должен бережно охраняться.
Ранее Мария Шукшина опубликовала пост о крушении "Луны-25".
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