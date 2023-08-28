Страны-партнёры киевского режима дали добро Украине на удары по российскому полуострову Крым.
Об этом в эфире телемарафона сообщил советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк.
"Ничего нового — террористическое государство Украина и так не особо себя сдерживало. Что ж, будут удары — будет ответка", — прокомментировало ситуацию издание "Украина.ру".
Подоляк добавил, что количество "неустановленных БПЛА", бьющих по РФ, будет увеличиваться.
Ранее украинский президент Владимир Зеленский рассказал, что хочет захватить русский Крым.
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