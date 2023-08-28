Asia Times: Россия заручилась поддержкой могущественного союзника

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Россия сумела укрепить свои позиции на мировой арене, заручившись поддержкой могущественного союзника, говорится в материале издания Asia Times. Таким союзником в материале названы страны Глобального Юга.

Фото: Creativecommons

"Некоторые наблюдатели утверждают, что мы становимся свидетелями возвращения глобальной России через экономическое и политическое влияние", — подчёркивает издание.

Заявления России о борьбе с гегемонией Западом и неоколониализмом, а также многолетняя помощь позволили заручиться поддержкой Африки и других государств Глобального Юга.

А кроме того, эти странам выгодно, чтобы кто-то бросил вызов нынешнему либеральному порядку, поскольку это позволит государствам обрести большой вес на международной арене, цитирует РИА "Новости" материал издания из Гонконга.

Отмечается, что Украина тоже стремится обрести союзников в этом регионе, заявляя о "борьбе с Кремлём", но поддержки усилия Киева не встречают.

"Стране, которая попытается оспорить имидж России как антиимпериалистического агента, предстоит долгая битва", — подчёркивает Asia Times.

Заметим, западные издания также много внимания уделяют Глобальному Югу и попыткам Запада заручиться его поддержкой. Но американское издание Newsweek, например, на днях констатировало, что США потерпели поражение в борьбе за влияние на государства Глобального Юга.

Эксперты, которых опросило издание, отметили провал подхода Вашингтона, который заключается в том, чтобы использовать развивающиеся страны в качестве "пешек" в конфликте с Китаем и Россией.

Как только появилось объединение, выступающее в качестве альтернативы Западу — речь о БРИКС — как ряд стран "ухватились" за эту возможность.

Расширение этой организации указывает на сдвиг влияния доминирующего положения Запада к многополярному сценарию — и важнейшей частью этого сдвига является не только увеличение количества стран-членов объединения, а кроме того, концепция общей валюты, которая должна снизить зависимость участников сообщества от американского доллара.