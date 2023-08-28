Украинская авиация неспособна противостоять современным российским истребителям на военном театре действий. Об этом пишет Military Watch Magazine.
"Несмотря на то, что лучшие боевые самолёты Украины, доставшиеся в наследство от Советского Союза, были современными, за три десятилетия они в значительной степени устарели", — отмечается в материале.
Согласно автору статьи, авиация ВСУ оказалась в неблагоприятном положении в воздушных боях с современными российскими истребителями, включая Су-35. В связи с отсутствием современного технического оборудования украинские самолёты стали лёгкой мишенью для ВВС РФ.
В публикации также напоминается, что ранее киевский режим пытался акцентировать внимание на успехах авиационного подразделения "Призрак Киева", чтобы поддержать боевой дух среди солдат. Однако впоследствии выяснилось, что украинская авиация не достигла значительных побед в боевых действиях.
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