Возобновление зерновой сделки для России оказалось недостижимой целью. За год страны Запада и ООН держали РФ в ожидании, обещая исполнить свои обязательства, но так и не сделали ничего. На это обратил внимание политолог Алексей Ярошенко беседе с Телеканалом "360".
"Изначально зерновую сделку навязали России люди и силы, которые руководствовались своими интересами, во многом противоречащими национальным интересам России. После этого мы увидели, как договоренности превратились в аналог Минских соглашений", — отметил эксперт.
Эти документы были созданы с европейцами в качестве гарантов, но затем оказалось, что они затягивали процесс, чтобы снабдить Украину оружием. То же самое произошло и с зерновой сделкой.
Она стала затягиванием времени, поскольку интересы России не были удовлетворены. Возвращение к системе платежей SWIFT так и не произошло. Министерство иностранных дел также подчёркивало, что барьеры для экспорта сельхозпродукции из России не были сняты. В результате РФ потеряла почти миллиард долларов за время действия сделки из-за искусственно созданной дисконтированной цены на продукцию.
"Для России возвращение в зерновую сделку станет потерей международного имиджа. Все в очередной раз увидят, что о нас можно вытирать ноги и не соблюдать договорённости", — отметил эксперт.
В связи с этим Ярошенко считает, что России не следует возвращать зерновую сделку.
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