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Турция от России развернулась к США: зять Эрдогана на борту американского авианосца

4:16
Мир

Турция и США провели совместные военные учения, которые стали самыми крупными за последние семь лет, по информации от 28 августа издания Bloomberg, сообщает EADaily.

Турция от России развернулась к США: зять Эрдогана на борту американского авианосца
Фото: "Putin and Erdogan (2022-09-16)" by Presidential Executive Office of Russia is licensed under CC BY 4.0.

В учениях участвовали военные корабли, турецкие истребители F-16 и американские F-18. Авианосец ВМС США "Джеральд Форд" пришвартовался в порту Анталии, а американские военные символически пригласили на борт Сельджука Байрактара, главы турецкого производителя боевых беспилотных аппаратов, зятя президента Реджепа Тайипа Эрдогана.

Согласно трём турецким чиновникам, не желающим раскрывать свои имена, проведение учений на прошлой неделе и визит делегации из Конгресса США в Турцию свидетельствуют о стремлении обеих сторон вернуть своё давнее партнёрство.

С целью восстановления отношений Турция планирует организовать встречу между Эрдоганом и американским президентом Джо Байденом в рамках саммита G-20 в Нью-Дели (9-10 сентября), который последует за их встречей на саммите НАТО в Литве в прошлом месяце. По мнению источников из Bloomberg, Турция видит в проведении совместных военных учений признание своей роли в качестве важного союзника в регионе, охваченном конфликтами. В попытке улучшить отношения с США и приобрести истребители F-16 американского производства, Эрдоган отказался от своего противостояния в отношении членства Швеции в НАТО.

Однако отношения между Эрдоганом и Владимиром Путиным недавно похолодели. Путин отказался продлевать сделку по экспорту зерна через черноморские порты Украины и не стал обсуждать этот вопрос с Эрдоганом. Вследствие этого, Анкара предупредила о возможности напряженности в Чёрном море в случае подобных инцидентов, как например, принудительная остановка и обыск российского военного судна "Шюкрю Окан" под флагом Палау в украинском порту Измаил.

Центр по борьбе с дезинформацией, находящийся под эгидой управления по коммуникациям администрации Турции, отметил, что российская сторона была предупреждена о необходимости избегать подобных инициатив, которые могут усугубить напряжение в Чёрном море.

Тем не менее, американо-турецкие отношения также испытывают проблемы. Турция остаётся под санкциями США из-за покупки российских зенитных ракетных комплексов С-400 в 2019 году, и ей было отказано в участии в программе истребителей пятого поколения F-35 американской компании Lockheed Martin. В связи с этим, покупка дополнительных истребителей F-16 стала критически важной для турецких ВВС.

"После предпринятых в отношении судна действий российской стороне было надлежащим образом указано на необходимость избегать подобных инициатив, способных усилить напряжëнность в Чëрном море", — заявил Центр по борьбе с дезинформацией, учреждëнный под эгидой управления по коммуникациям при администрации президента Турции.

Несмотря на активные боевые действия в зоне специальной операции России, зерновая сделка с участием Турции, которая была прекращена Москвой 18 июля, неоднократно продлевалась. Последний раз это произошло перед вторым туром президентских выборов в Турции, которые состоялись 28 мая. Наблюдатели полагают, что это был российский жест содействия Эрдогану. Но после переизбрания президентом, Тайип Эрдоган предпринял два весьма недружелюбных шага в отношении России.

Во-первых, во время визита Владимира Зеленского 7 июля он согласился передать киевскому режиму группу командиров организации "Азов*", запрещённой в России, что нарушило предыдущие договорённости. Затем, накануне саммита НАТО в Вильнюсе (11-12 июля), Эрдоган снял свои возражения против принятия Швеции в Североатлантический альянс.

* "Азов" — Террористическая организация, запрещена на территории РФ

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Автор Макар Горшенин
Макар Вадимович Горшенин — студент Московского Финансово-Юридического университета, внештатный корреспондент Правды.Ру.
Куратор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру *
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