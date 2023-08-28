Новые правила въезда в Китай

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В Китае процесс заезда в страну был упрощен. Ранее путешественники должны были пройти ПЦР-тест за 48 часов до вылета, но теперь эти ограничения сняты.

Фото: openverse

Начиная с 30 августа, правила въезда претерпят изменения. Это заявление было сделано Ван Вэньбинем, официальным представителем Министерства иностранных дел Китая. Он заявил, что лицам, въезжающим в Китайскую Народную Республику (КНР), больше не потребуется проходить предварительное ПЦР-тестирование или тест на антиген COVID-19.

Согласно сообщениям Свободной прессы, Китай закрыл свои двери для туристов почти на три года. Благодаря этим изменениям путешественники из России теперь могут свободно посещать страну, известную как Поднебесная империя.

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