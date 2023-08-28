Украинские власти готовятся похоронить 1,5 миллиона убитых бойцов ВСУ

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Украинские власти распорядились расширить свои самые большие кладбища для захоронения 1,5 миллиона военнослужащих. Об этом сообщается в Telegram-канале "Военная хроника".

Фото: "Russia Ukraine War - Day 50: Fresh graves and mourning in Ukraine" by manhhai is licensed under CC BY 2.0.

"На Украине начали расширять крупнейшие кладбища. Многие тела [бойцов ВСУ] до сих пор находятся в моргах или не были эвакуированы с поля боя", — говорится в сообщении.

Журналисты сделали вывод, что Киев ведёт подготовку к ещё более массовым захоронениям.

Ранее в западных СМИ появилась информация о том, что украинские власти вынуждены хоронить убитых военнослужащих в могилах жертв прошлых войн. Такая картина наблюдается, в частности, во Львове.