Украинские власти распорядились расширить свои самые большие кладбища для захоронения 1,5 миллиона военнослужащих. Об этом сообщается в Telegram-канале "Военная хроника".
"На Украине начали расширять крупнейшие кладбища. Многие тела [бойцов ВСУ] до сих пор находятся в моргах или не были эвакуированы с поля боя", — говорится в сообщении.
Журналисты сделали вывод, что Киев ведёт подготовку к ещё более массовым захоронениям.
Ранее в западных СМИ появилась информация о том, что украинские власти вынуждены хоронить убитых военнослужащих в могилах жертв прошлых войн. Такая картина наблюдается, в частности, во Львове.
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