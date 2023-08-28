Bild*: Путин в 2022 году удивил Шольца и Макрона спокойной реакцией на санкции Запада

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Лидер РФ Владимир Путин в телефонных разговорах с французским президентом Эммануэлем Макроном и канцлером Германии Олафом Шольцем в 2022 году показал спокойное отношение к антироссийским санкциям Запада, передаёт Bild*.

Фото: "Владимир Путин (27-04-2023)" by Пресс-служба Президента РФ is licensed under CC BY 4.0.

Как отмечает издание, западные лидеры ожидали другого поведения Путина, однако российский президент даже не упомянул ограничительные меры, беседуя с Шольцем и Макроном.

"Кое-что меня беспокоит больше, чем переговоры: он совсем не жалуется на санкции", — подчеркнул источник газеты.

Макрон подтвердил, что не слышал никаких жалоб от главы РФ. По словам Шольца, Путин в марте 2022 году был заинтересован проведением демилитаризации и денацификации Украины, а санкции его волновали в меньшей степени.

Ранее журналисты Business Insider обратили внимание на рост благосостояния России, несмотря на санкционную политику Запада.

* на территории России ограничен доступ к порталу издания по требованию Генеральной прокуратуры РФ от 26 марта 2022 года. Основанием для внесения в реестр запрещенных сайтов стала статья 15.3 Федерального закона № 149.