Президент Франции Эммануэль Макрон выразил опасение относительно расширения группы БРИКС и видит в этом потенциальный риск "фрагментации мира". Он подчеркнул, что расширение БРИКС свидетельствует о стремлении создать альтернативный мировой порядок, который не будет столь сильно ориентирован на западные ценности.
"Это происходит в условиях напряжённых отношений между Китаем и США, которые также оказывают воздействие на международное право и порядок в мировой торговле", — заявил Макрон.
Президент Франции также подчеркнул, что такой подход создает риск дальнейшей "фрагментации мира", которого стоит избегать. В связи с этим Макрон подчеркнул намерение Франции "говорить со всеми" своими партнёрами. Он озвучил свою позицию на ежегодной конференции послов республики, и его выступление было опубликовано в официальном аккаунте Елисейского дворца в Twitter*.
Стоит напомнить, что Макрон высказывал желание поучаствовать в саммите БРИКС лично хотя бы как наблюдатель, но в итоге в этом организаторы события ему отказали.
Последний саммит БРИКС проходил в Йоханнесбурге с 22 по 24 августа под руководством ЮАР. Лидеры Китая, Индии, Бразилии и ЮАР присутствовали на мероприятии, а Россию представлял Министр иностранных дел Сергей Лавров.
Президент Российской Федерации Владимир Путин участвовал в саммите через видеоконференцию. На этом саммите президент ЮАР, Сирил Рамафоса, объявил о приглашении Аргентины, Египта, Ирана, Эфиопии, ОАЭ и Саудовской Аравии присоединиться к группе БРИКС.
Он также сообщил, что полное членство для новых стран начнется с 1 января 2024 года.
* в РФ ограничен доступ к ресурсу twitter.com на основании требования Генпрокуратуры от 24 февраля 2022 года
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