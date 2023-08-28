Российскому лидеру Владимиру Путина поступает информация с передовой не только от командования, но и от непосредственных участников боёв — рядовых солдат и офицеров. Об этом сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
Представитель Кремля добавил, что у Путина состоялась обстоятельная беседе с с экипажем танка "Алёша".
"Президент продолжит практику общения не только с армейским командованием, но непосредственно с солдатами, с младшими командирами, которые находятся на поле боя. Которые своим примером, садясь за рычаги танка, показали, как нужно сражаться", — сказал Песков журналистам.
Пресс-секретарь добавил, что Путин подробно спросил обо всём, что его интересовало, у членов экипажа танка "Алёша". Песков добавил, что президент беспокоится о российских бойцах, в том числе и о том, чтобы они получали в зоне спецоперации всё, что им нужно.
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