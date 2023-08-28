Вооружённые силы Украины могут впервые использовать штурмовики F-16 весной будущего года.
Об этом в интервью западной прессе сообщил глава министерства обороны Украины Алексей Резников.
Однако он отметил, что перед этим нужно подготовить необходимую инфраструктуру. Всё это может занять минимум полгода времени, а то и больше, рассказал украинский министр обороны немецкому изданию Bild*.
Раньше сообщалось, что Вашингтон может начать тренировать пилотов ВВСУ уже в сентябре.
* Bild - на территории России ограничен доступ к порталу издания по требованию Генеральной прокуратуры РФ от 26 марта 2022 года. Основанием для внесения в реестр запрещенных сайтов стала статья 15.3 Федерального закона № 149.
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