Украина может начать впервые использовать самолёты F-16 весной 2024 года

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Вооружённые силы Украины могут впервые использовать штурмовики F-16 весной будущего года.

Фото: "F-16 Aerial Refueling [Image 15 of 28]" by DVIDSHUB is licensed under CC BY 2.0.

Об этом в интервью западной прессе сообщил глава министерства обороны Украины Алексей Резников.

Однако он отметил, что перед этим нужно подготовить необходимую инфраструктуру. Всё это может занять минимум полгода времени, а то и больше, рассказал украинский министр обороны немецкому изданию Bild*.

Раньше сообщалось, что Вашингтон может начать тренировать пилотов ВВСУ уже в сентябре.

* Bild - на территории России ограничен доступ к порталу издания по требованию Генеральной прокуратуры РФ от 26 марта 2022 года. Основанием для внесения в реестр запрещенных сайтов стала статья 15.3 Федерального закона № 149.