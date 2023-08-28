В Гондурасе мэр города был задержан по обвинению в перевозке не менее 30 тонн кокаина

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В рамках борьбы с преступными организациями, занимающимися незаконным оборотом наркотиков, власти Гондураса задержали Уилмера Маноло Вуда, мэра города Брус-Лагуна. Он обвиняется в участии в перевозке более 30 тонн гидрохлорида кокаина в течение пяти лет. Прокуратура страны подтвердила факт ареста и предоставила подробности операции.

Фото: openverse

Операция, направленная против трех преступных группировок, была проведена в северных департаментах Атлантис, Грасиас-а-Диос и Колон. Утверждается, что мэр был причастен по меньшей мере к 15 случаям получения партий наркотиков высокоскоростными судами из Колумбии. Эти действия продолжаются с 2018 года, за это время он, как утверждается, принял и перевез минимум 30 тонн гидрохлорида кокаина. Его участие в перевозке наркотиков насчитывает более 15 лет, причем последние 8 лет были отмечены его независимыми операциями.

Расследование показало, что эти преступные группировки использовали воздушный транспорт для перевозки наркотиков из стран Южной Америки с 2018 года. Согласно заявлению прокуратуры, в совокупности им удалось перевезти более 90 тонн кокаина за последние пять лет.

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