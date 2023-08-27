США разгневаны отказом Мексики выращивать и импортировать больше ГМО-кукурузы

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Глобалисты, которые правят Соединенными Штатами, находятся в состоянии гнева из-за решения Мексики прекратить импорт генетически модифицированной (ГМО) кукурузы из США или любого другого источника. Несмотря на более чем двухмесячные переговоры, лидеры США в настоящее время настаивают на создании комиссии по урегулированию споров в рамках североамериканской торговой сделки с целью оказать давление на Мексику, чтобы она приняла спорную кукурузу.

Фото: openverse

В 2020 году президент Мексики Андрес Мануэль Лопес Обрадор (AMLO) издал указ о поэтапном выводе из страны всей ГМО-кукурузы и гербицидов с глифосатом к январю 2024 года. Этот шаг, направленный на то, чтобы расставить приоритеты в вопросах охраны окружающей среды и здоровья, нанес существенный удар по американскому сельскому хозяйству, сильно зависящему от ГМО-продуктов. Несмотря на первоначальный скептицизм, AMLO по-прежнему привержена искоренению токсичной ГМО-кукурузы и глифосата в Мексике, несмотря на противодействие США.

Решение AMLO, поддержанное различными группами, включая ассоциации сельского хозяйства, потребителей, охраны окружающей среды, общественного здравоохранения и работников, пользуется популярностью среди мексиканского населения. Однако это вызвало раздражение американских глобалистов, которые сейчас пытаются оказать влияние и принудить Мексику выполнить их требования.

Ранее в этом году администрация Байдена инициировала официальные переговоры, длившиеся 75 дней, с целью убедить AMLO в предполагаемых преимуществах ГМО-кукурузы. Эти переговоры завершились тем, что торговый представитель США Кэтрин Тай подтвердила формирование новой группы в рамках Соглашения между Соединенными Штатами, Мексикой и Канадой (USMCA), согласованного с интересами глобалистов.

В заявлении Тай подчеркивалось желание США разрешить этот вопрос через комиссию по разрешению споров USMCA, настаивая на принятии Мексикой мер в области биотехнологий в соответствии с целями США.

В ответ Министерство экономики Мексики решительно отвергло ультиматум Тай. Министерство заявило, что Мексика не разделяет позицию Соединенных Штатов, и выразило готовность защищать свое национальное регулирование и продемонстрировать, что оспариваемые меры не имеют коммерческих последствий.

Поддерживая позицию Мексики, Институт сельскохозяйственной и торговой политики (IATP) подчеркнул, что Мексика не обязана выполнять требования США, назвав это дело посягательством на продовольственный суверенитет Мексики. Организация подчеркнула, что торговые правила должны защищать права, а не препятствовать им.

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