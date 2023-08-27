Бывший ведущий Fox News Такер Карлсон обратился с просьбой о проведении интервью с президентом РФ Владимиром Путиным. Об этом проинформировала главред медиагруппы "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян.
Главный редактор добавила, что осталось сделать так, чтобы о желании Карлсона узнал президент.
"Карлсон, кстати, очень просит интервью с Владимиром Путиным. Если бы вдруг кто-то услышал и донес (эту информацию. — Прим. ред.) до президента, было бы здорово", — сказала Симоньян в эфире телеканала "Россия 1".
Самого известного американского журналиста Такера отстранили от должности ведущего Fox News в апреле 2023 года, при этом по договору он остаётся штатным сотрудником телеканала до 2025 года.
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