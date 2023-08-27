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Симоньян: ведущий из США Такер Карлсон обратился с просьбой об интервью с Путиным

Мир

Бывший ведущий Fox News Такер Карлсон обратился с просьбой о проведении интервью с президентом РФ Владимиром Путиным. Об этом проинформировала главред медиагруппы "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян.

Симоньян: ведущий из США Такер Карлсон обратился с просьбой об интервью с Путиным
Фото: "Tucker Carlson" by Gage Skidmore is licensed under CC BY-SA 2.0.

Главный редактор добавила, что осталось сделать так, чтобы о желании Карлсона узнал президент.

"Карлсон, кстати, очень просит интервью с Владимиром Путиным. Если бы вдруг кто-то услышал и донес (эту информацию. — Прим. ред.) до президента, было бы здорово", — сказала Симоньян в эфире телеканала "Россия 1".

Самого известного американского журналиста Такера отстранили от должности ведущего Fox News в апреле 2023 года, при этом по договору он остаётся штатным сотрудником телеканала до 2025 года.

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Такер Карлсон беседует с полковником Дугласом Макгрегором о войне и мире.
Автор Светлана Нерадовская
Светлана Нерадовская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру *
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