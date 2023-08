Бывший ведущий Fox News Такер Карлсон обратился с просьбой о проведении интервью с президентом РФ Владимиром Путиным. Об этом проинформировала главред медиагруппы "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян.

Фото: "Tucker Carlson" by Gage Skidmore is licensed under CC BY-SA 2.0.