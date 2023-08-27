После начала спецоперации ВС РФ на Украине отношения между США и Россией опустились на самый низкий уровень со времен Холодной войны, но ситуация может в корне изменится после окончания СВО.
Такое заявление сделал экс-советник бывшего американского президента Джорджа Буша Томас Грэм.
Сейчас, пояснил он, продуктивный диалог между Кремлём и Белым домом кажется невероятным.
"Так будет до тех пор, пока ситуация остаётся в острой фазе. Но как только этот этап пройдёт, может появиться новая возможность", — написал Грэм в своей статье для The Nation.
Он отметил, что крах американо-российских отношений произошёл из-за высокомерия США и желания Москвы обеспечить полную безопасность России.
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