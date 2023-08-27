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Экс-советник президента США Грэм: Вашингтон и Москва сблизятся после СВО

0:49
Мир

После начала спецоперации ВС РФ на Украине отношения между США и Россией опустились на самый низкий уровень со времен Холодной войны, но ситуация может в корне изменится после окончания СВО.

Экс-советник президента США Грэм: Вашингтон и Москва сблизятся после СВО
Фото: "Two wooden figures facing each other with the conflicting flags of USA and Russia" by focusonmore.com is licensed under CC BY 2.0.

Такое заявление сделал экс-советник бывшего американского президента Джорджа Буша Томас Грэм.

Сейчас, пояснил он, продуктивный диалог между Кремлём и Белым домом кажется невероятным.

"Так будет до тех пор, пока ситуация остаётся в острой фазе. Но как только этот этап пройдёт, может появиться новая возможность", — написал Грэм в своей статье для The Nation.

Он отметил, что крах американо-российских отношений произошёл из-за высокомерия США и желания Москвы обеспечить полную безопасность России.

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Автор Антон Уткин
Антон Уткин — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру *
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