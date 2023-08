Your browser does not support the audio element.

После начала спецоперации ВС РФ на Украине отношения между США и Россией опустились на самый низкий уровень со времен Холодной войны, но ситуация может в корне изменится после окончания СВО.

Фото: "Two wooden figures facing each other with the conflicting flags of USA and Russia" by focusonmore.com is licensed under CC BY 2.0.