Экс-советник президента США Грэм: Вашингтон и Москва сблизятся после СВО

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После начала спецоперации ВС РФ на Украине отношения между США и Россией опустились на самый низкий уровень со времен Холодной войны, но ситуация может в корне изменится после окончания СВО.

Фото: "Two wooden figures facing each other with the conflicting flags of USA and Russia" by focusonmore.com is licensed under CC BY 2.0.

Такое заявление сделал экс-советник бывшего американского президента Джорджа Буша Томас Грэм.

Сейчас, пояснил он, продуктивный диалог между Кремлём и Белым домом кажется невероятным.

"Так будет до тех пор, пока ситуация остаётся в острой фазе. Но как только этот этап пройдёт, может появиться новая возможность", — написал Грэм в своей статье для The Nation.

Он отметил, что крах американо-российских отношений произошёл из-за высокомерия США и желания Москвы обеспечить полную безопасность России.