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Экс-советник Кучмы Соскин: никакого контрнаступления ВСУ нет, зато есть угроза отступления

1:10
Мир

Контрнаступление ВСУ показало, что они не могут сдержать продвижение российских войск на линии соприкосновения. Таким мнением поделился бывший советник Леонида Кучмы Олег Соскин.

Экс-советник Кучмы Соскин: никакого контрнаступления ВСУ нет, зато есть угроза отступления
Фото: "File:Ukrainian army self-propelled field gun firing in Donbass.jpg" by UTR News is licensed under CC BY 3.0.

Политолог подчеркнул, что "украинское контрнаступление" есть только на словах, в реальности же ничего подобного не наблюдается, и ВСУ могут лишиться подконтрольных им населённых пунктов и территорий.

"Никакого контрнаступления реально нет. Посмотрите на всю линию фронта, наоборот есть огромная угроза потери Купянска, Харькова, тоже самое происходит в Марьинке, Лимане, Авдеевке и так далее", — сказал Соскин на своём YouTube-канале.

Эксперт считает, что Киев в итоге оказался в тупике, из которого нет выхода. Украинские военные не в силах прорвать российскую оборону, и в результате никакого продвижения у них не наблюдается.

Тут нельзя забывать про огромные потери ВСУ, пытающихся изменить ситуацию на поле боя. Поэтому самым разумным для Киева на сегодняшний день стали бы мирные переговоры с Россией, заключил Соскин.

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Автор Светлана Нерадовская
Светлана Нерадовская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру *
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