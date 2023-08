Your browser does not support the audio element.

Контрнаступление ВСУ показало, что они не могут сдержать продвижение российских войск на линии соприкосновения. Таким мнением поделился бывший советник Леонида Кучмы Олег Соскин.

Фото: "File:Ukrainian army self-propelled field gun firing in Donbass.jpg" by UTR News is licensed under CC BY 3.0.