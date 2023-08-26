Экс-советник Кучмы Соскин: никакого контрнаступления ВСУ нет, зато есть угроза отступления

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Контрнаступление ВСУ показало, что они не могут сдержать продвижение российских войск на линии соприкосновения. Таким мнением поделился бывший советник Леонида Кучмы Олег Соскин.

Фото: "File:Ukrainian army self-propelled field gun firing in Donbass.jpg" by UTR News is licensed under CC BY 3.0.

Политолог подчеркнул, что "украинское контрнаступление" есть только на словах, в реальности же ничего подобного не наблюдается, и ВСУ могут лишиться подконтрольных им населённых пунктов и территорий.

"Никакого контрнаступления реально нет. Посмотрите на всю линию фронта, наоборот есть огромная угроза потери Купянска, Харькова, тоже самое происходит в Марьинке, Лимане, Авдеевке и так далее", — сказал Соскин на своём YouTube-канале.

Эксперт считает, что Киев в итоге оказался в тупике, из которого нет выхода. Украинские военные не в силах прорвать российскую оборону, и в результате никакого продвижения у них не наблюдается.

Тут нельзя забывать про огромные потери ВСУ, пытающихся изменить ситуацию на поле боя. Поэтому самым разумным для Киева на сегодняшний день стали бы мирные переговоры с Россией, заключил Соскин.