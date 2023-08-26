Глава ГУР Буданов рассказал, как пережил несколько ракетных ударов

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Глава Главного управления разведки Минобороны Украины Кирилл Буданов говорит, что выжил после нескольких ударов по нему "российскими ракетами".

Фото: https://t.me/margaritasimonyan/13046

При этом он сделал вид, что даже уже не может сосчитать, сколько покушений пережил.

"Служба безопасности, кажется, сорвала одну из попыток, несколько раз ракетой пытались уничтожить. Но это нормально, у нас идёт конвенциональная война, потому тут не на кого криво смотреть", — сказал руководитель украинской военной разведки.

По его словам, личных врагов у него немало, но он не торопится с ними расправляться, поскольку "умеет контролировать внутренние чувства".

Буданов в интервью подытожил, что для достижения цели он откажется от "тайных желаний".