Глава Главного управления разведки Минобороны Украины Кирилл Буданов говорит, что выжил после нескольких ударов по нему "российскими ракетами".
При этом он сделал вид, что даже уже не может сосчитать, сколько покушений пережил.
"Служба безопасности, кажется, сорвала одну из попыток, несколько раз ракетой пытались уничтожить. Но это нормально, у нас идёт конвенциональная война, потому тут не на кого криво смотреть", — сказал руководитель украинской военной разведки.
По его словам, личных врагов у него немало, но он не торопится с ними расправляться, поскольку "умеет контролировать внутренние чувства".
Буданов в интервью подытожил, что для достижения цели он откажется от "тайных желаний".
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